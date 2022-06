Guido: «La propuesta del PRM que garantiza el éxito es la más cercana a la gente»

El dirigente perremeista, Guido Gómez, advirtió este martes que de cara a las elecciones del 2024, «La propuesta del PRM que garantiza el éxito es la más cercana a la gente«, al tiempo que entendió que la percepción social actual es que el gobierno del presidente, Luis Abinader, es que el Gobierno está más afín con los sectores económicos «Hegemónicos» y no con la gente.

Entrevistado en el programa «Una nueva mañana», que se transmite de lunes a viernes por Tele Radio América, canal 45, Guido indicó que los grupos económicos «No tienen partidos, tienen intereses».

«Yo apuesto a políticos que estén más cercanos de la gente y muy lejos de sectores económicos», agregó.

Añadió que no participó en la recién convención del Partido Revolucionario Moderno, porque esta fue una «Convención de empleados» no de dirigentes, ya que no se realizó bajo la modalidad del voto universal, directo y secreto.

Reveló que en la convención solo votaron mil 200 personas de las 1.8 millones que están inscritas en el partido, por lo que consideró imposible que estas autoridades representen a la mayoría de los militantes del partido.

Insistió que el Presidente de la República debe medir a todos con la «Misma vara» en los casos de corrupción sin importar que los que se vean envueltos en ellos sean miembros del partido oficialista o no.