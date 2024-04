Guillermo Moreno sobre diputado del PRM: «Lo que él dice no tiene trascendencia»

Send an email

SANTO DOMINGO.- El candidato a senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guillermo Moreno, descalificó al diputado oficialista, Elías Báez, por definir sus declaraciones de intrascendentes, respecto a que no vota por Omar Fernández porque no vive en la capital.

«Evidentemente su opinión no tiene ningún efecto, no vota en la capital, por tanto, lo que él dice no tiene transcendencia», explicó el candidato.

Elías Báez, diputado del PRM por Santo Domingo Oeste, expresó ayer que no votaba por Fernández, adversario de su aliado, porque no residía en el Distrito Nacional.

Posteriormente explicó que se trató de una chanza, por ser Fernández un colega que respeta al margen de diferencias partidarias.

Fuente: N Telemicro