Hábitos sexuales que todos deberían desechar

La sexualidad es para que todas las personas la gocen en plenitud, en lo posible sin tabúes, con confianza, con seguridad y con placer. Sin embargo, muchas veces estas situaciones no se dan y es por exclusiva responsabilidad de las personas involucradas. Aquí mencionamos cinco hábitos que todos y todas deberían desechar.

¡No se salteen el juego previo! Tanto para los hombres como para las mujeres, este momento puede acercar a la pareja y prepararla física, mental y hasta emocionalmente para el acto sexual.

¡No se atreven a experimentar! Es cierto que no para todas las personas en sencillo, pero no te reprimas en el sexo. Si buscas nuevas posturas, áreas para estimular, juegos, lugares, puedes encontrar mayor placer.

¡Deja de pensar sólo en ti! Le cabe tanto a las mujeres como a los hombres. Si hablamos de las relaciones de parejas, la idea es que las dos personas involucradas disfruten y encuentren placer en el acto sexual. Priorizar solamente las necesidades propias es un acto sumamente egoísta.

¡Habla de una vez! No hablar es un hábito muy común que afecta notoriamente la vida sexual de las personas. Conversa las situaciones, lo que te molesta, pero también lo que te gusta, lo que te incomoda y lo que te gustaría probar, para poder llegar a concensos. La única forma de entenderse y no arriesgarse a probar algo que a la otra persona pudiera no gustarle, es hablando.

¡Dejen de mentir! Este es un hábito horrible en cualquier ámbito, pero en la vida sexual tiene muchas connotaciones negativas. Si acaso has mostrado que te gusta una situación que te ha generado incomodidad, la otra persona interpretará que debe seguir haciéndolo. Y esto sólo hablando de un ejemplo inocente.

Fuente: Diario Libre