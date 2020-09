Hacienda dice gobierno pasado no dejó presupuesto para pagar programas sociales hasta diciembre

El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, expresó este lunes que el pago de los programas sociales por el COVID-19 como Fase y Pa’ti no fueron asumidos por el gobierno pasado hasta diciembre, tal como había informado la pasada gestión.

“Yo quisiera que me dijeran donde fue que dejaron ese dinero cubierto hasta fin de año porque yo no lo he encontrado. Así han ido varios senadores a solicitar cosas para sus provincias que no están, pero lo cierto es que a nivel financiero encontramos una situación precaria”, aseguró al ser entrevistado en el programa Despierta en CDN 37.

Vicente dijo que el gobierno de Luis Abinader, que asumió el 16 de agosto, encontró una situación muy precaria en algunas entidades del Estado, donde no se tiene ni para pagar la nómina porque los presupuestos del 2020 ya habían sido agotados a mediados de este año.

Agregó que el FASE y el Pa’ti se pagan el 7 y el 21 de cada mes, pero cuando asumieron el 16 de agosto, todavía el pago del día 7 no se había hecho y el nuevo gobierno tuvo que hacer las gestiones para despachar esos pagos.