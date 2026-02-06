Haití refuerza su seguridad con vehículos blindados donados por Corea del Sur y apoyo naval de EEUU

La Policía Nacional de Haití (PNH) recibió este jueves tres vehículos blindados con orugas, donados por el Gobierno de la República de Corea del Sur, como parte de los acuerdos de cooperación bilateral destinados a fortalecer las capacidades de seguridad del país caribeño.

La institución informó sobre la entrega a través de su cuenta oficial en la red social X, destacando que los nuevos equipos permitirán mejorar la capacidad operativa de la PNH en sus operaciones contra las bandas armadas y grupos violentos que operan en distintas zonas del territorio haitiano.

Las autoridades señalaron que esta donación se inscribe dentro del apoyo internacional que busca reforzar las instituciones de seguridad de Haití, en un contexto marcado por graves desafíos en materia de orden público y protección ciudadana. Asimismo, subrayaron que la cooperación con Corea del Sur se mantiene activa en áreas estratégicas clave para la estabilidad del país.

En paralelo, Estados Unidos también ha intensificado su respaldo a Haití en materia de seguridad. Hace unos días, tres buques de guerra estadounidenses fueron desplegados frente a las costas de Puerto Príncipe como parte de la Operación Lanza del Sur, según informaron las autoridades.

Este despliegue naval tiene como objetivo fortalecer la seguridad marítima y apoyar los esfuerzos regionales orientados a restablecer el orden y la estabilidad en Haití. Las autoridades haitianas valoraron positivamente estas acciones, señalando que se suman a los esfuerzos multilaterales para hacer frente a la crisis de seguridad que atraviesa el país.

Fuente: De Último Minuto.