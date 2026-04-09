Haitiana quema manos de su hijo menor por tomar mil pesos en La Altagracia

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Una mujer de nacionalidad haitiana le quemó las manos a su hijo de 10 años, quien está ingresando en el Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia, supuestamente porque este sustrajo mil pesos de su abuelo.

El hecho ocurrido este miércoles en el sector Los Soto, en Higüey, fue denunciado por los vecinos y el padrastro del niño, quien pide le den la custodia.

La mujer identificada como Charlene Suárez está bajo arresto y en las próximas horas se le conocerá medida de coerción.

Fuente: NT