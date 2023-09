Haitianos denuncian miembros de Migración rompieron candados y entraron a sus viviendas en El Seibo

Send an email

Nacionales haitianos denunciaron este lunes que la Dirección General de Migración (DGM) supuestamente rompió candados y penetró en sus viviendas durante un operativo en los bateyes ubicados en el kilómetro 8 de la carretera Higüey-El Seibo, en la madrugada de hoy.

A través de videos publicados en las redes sociales, se muestra a varios hombres que, según los nacionales haitianos, son miembros de Migración, empujando la puerta de una vivienda y exigiendo que se les abra para presuntamente apresarlos.

Además, una familia haitiana denunció que los miembros de Migración entraron a su casa, «rompieron los colchones, se llevaron sus documentos y cinco mil pesos que tenían guardados».

«Si me rompen la televisión vamos a tener problemas, porque yo sé de leyes también. Ustedes no tienen ninguna orden y a las 4:00 de la mañana eso no se debe», dijo una ciudadana mientras unos hombres empujaban la puerta y les exigían que salieran de la casa y mostraran sus papeles.

En los videos también se observa a cuatro camiones de Migración y camionetas de la Policía Nacional circulando por la zona con nacionales haitianos detenidos.

Una fuente confirmó a Diario Libre que los miembros de la Dirección General de Migraciónaparentemente estaban llevando a cabo estos operativos sin ninguna orden.

La fuente también explicó que se llevaron a niños que nacieron en el país.

Hasta el momento, las autoridades correspondientes no se han pronunciado al respecto. Sin embargo, desde la semana pasada, la Dirección General de Migración ha detenido a varios nacionales haitianos durante operativos en los diferentes sectores de la ciudad de El Seibo.

Fuente: DL