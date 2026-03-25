Haitianos golpean a cuidador del cementerio municipal de Dajabón para despojarlo de herramientas

Un trabajador del cementerio municipal resultó herido tras ser agredido presuntamente por tres delincuentes de nacionalidad haitiana, en un hecho ocurrido cuando se disponía a iniciar sus labores en dicho campo santo.

El afectado fue identificado como Héctor Radhamés Cruz, quien se desempeña como zacateca, y denunció que fue sorprendido por los individuos, quienes lo atacaron con un palo y lo despojaron de sus herramientas de trabajo.

Tras la agresión, Cruz fue trasladado al hospital Matías Ramón Mella, donde recibe atenciones médicas. El doctor Pablo Tejada informó que el paciente presentó un trauma craneal moderado, con hematomas en la región parietal y maxilar derecha, aunque los estudios realizados descartaron lesiones cerebrales y fracturas óseas.

Según explicó la víctima, no es la primera vez que enfrenta este tipo de situación, indicando que en ocasiones anteriores también ha sido despojado de sus herramientas, e incluso agredido físicamente.

Aseguró además haber identificado a uno de los presuntos responsables.

Familiares del trabajador, incluyendo su hija Leticia Hernández, denunciaron la falta de seguridad en el cementerio, señalando que el lugar permite el acceso sin control, lo que pone en riesgo tanto a empleados como a visitantes.

En ese sentido, hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia.

De igual manera, trabajadores del cementerio, como Inocencio Estévez, advirtieron que las condiciones de inseguridad se han mantenido debido a que parte del perímetro se encuentra abierto, facilitando la entrada de personas ajenas.

En tanto, el encargado supervisor del cementerio, Félix Montero, afirmó que las agresiones contra los zacatecas no son hechos aislados. “No es la primera vez que le dan al zacateca, ya van dos veces. A mí también me agredieron una vez, e incluso al síndico le lanzaron pedradas”, expresó.

Ante la situación, el alcalde Santiago Riverón aseguró que se implementarán medidas para reforzar la seguridad en el cementerio municipal, indicando que el ayuntamiento asumirá de manera directa la vigilancia del lugar, con el objetivo de prevenir nuevos hechos delictivos.

Asimismo, miembros de la Policía Municipal apresaron a un ciudadano haitiano que se encontraba dentro del cementerio, quien presuntamente estaría vinculado a la agresión, por lo que será investigado en torno al caso.

Fuente: Panorama