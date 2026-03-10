Sucesos

Hallan cadáver de hombre en estado de descomposición reportado como desaparecido en Santiago

El cuerpo permanece en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde familiares acudieron a identificarlo.

Fue encontrado muerto en estado de descomposición un hombre que estaba desaparecido desde el pasado domingo en el distrito municipal de Juncalito, en Santiago.

Se trata de Roberto Daniel Cabrera Custodio, conocido como Robert, de 29 años de edad, quien residía en el Batey I, del distrito municipal de La Canela.

Parientes presumen que le quitaron la vida, asegurando que tenía enemigos.

Fuente: NT

