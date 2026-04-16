Hallan cadáver de presunto buzo flotando en aguas de Puerto Plata

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Una brigada de la Defensa Civil recuperó el cuerpo de un hombre que flotaba en aguas del océano Atlántico, en la provincia de Puerto Plata.

A través de un comunicado en sus plataformas digitales, la entidad informó este jueves sobre el hallazgo.

Aunque hasta el momento la identidad del individuo no ha sido revelada, los rescatistas indicaron que el cadáver llevaba atuendos alusivos al buceo o snorkeling y se estima que su edad corresponde a una persona de unos 35 años.

Tras el hallazgo, el organismo de socorro también informó que los restos fueron entregados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

Fuente: Listín Diario