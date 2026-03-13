Hallan cadáver de un hombre en aguas del Mar Caribe frente a playa Montesinos

El cadáver de un joven fue encontrado flotando en aguas del Mar Caribe, en las inmediaciones de la playa Montesinos, en el Distrito Nacional.

El hallazgo se produjo ayer, jueves, en la zona próxima a la calle 19 de Marzo con Paseo Presidente Billini, en el Malecón, frente al litoral conocido como playa Montesinos.

Según informó este viernes el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, el general José Luis Frómeta Herasme, el cuerpo corresponde a un hombre cuya edad aproximada oscila entre los 25 y 40 años.

Al momento del rescate no portaba documentos de identidad, por lo que las autoridades aún no han podido establecer su identidad.

Acciones oficiales y seguimiento del caso

El general Frómeta Herasme indicó que el cadáver fue recuperado por cuatro buzos del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, quienes realizaron la operación de rescate tras recibir una alerta ciudadana.

Según el reporte, los bomberos fueron notificados mediante una llamada telefónica realizada por un ciudadano a las 1:24 de la tarde de este jueves, lo que activó de inmediato el protocolo de respuesta de la institución.

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho, así como la identificación de la víctima.

Casos anteriores

En 2024, también fue recuperado el cuerpo sin vida de un hombre flotando en las aguas de la playa Montesinos.

Según informaron los bomberos a Diario Libre, no hallaron ningún documento de identificación vinculado al occiso. Afirmaron que se trataba de un masculino de unos 26 años, presumiblemente haitiano.

Fuente: Diario Libre