Hallan cadáver de una mujer dentro de una caja en el sector Jeringa en San Cristóbal

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Hallan una mujer sin vida dentro de una caja en el sector Jeringa municipio cabecera provincia San Cristóbal.

De acuerdo con informaciones preliminares, el hallazgo provocó la rápida movilización de comunitarios y de miembros de los organismos correspondientes, quienes acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho, por lo que el caso permanece bajo proceso de investigación.

La comunidad se mantiene a la espera de informaciones oficiales que permitan esclarecer lo sucedido.

