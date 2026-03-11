Sucesos

Hallan sin vida a pescador de 74 años en playa de Nisibón

El fallecido fue identificado como Domingo de la Rosa Ubiera, de nacionalidad dominicana

Vidal Sepulveda Send an email Hace 3 horas
15 Se lee en 1 minuto

Un hombre de 74 años fue encontrado sin vida la mañana de este miércoles en la orilla de la playa, en un área conocida como Las Dos Bocas de Nisibón, en la comunidad La Vacama, perteneciente al distrito municipal Las Lagunas de Nisibón, en la provincia La Altagracia.

El fallecido fue identificado como Domingo de la Rosa Ubiera, de nacionalidad dominicana, residente en el sector Caña La Onda, sección La Vacama.

De acuerdo con informaciones preliminares, el hombre había salido en horas de la tarde del martes 10 de marzo a pescar cangrejos y no regresó a su residencia, lo que motivó que familiares y comunitarios iniciaran su búsqueda.

Posteriormente, su cuerpo fue localizado en la orilla de la playa por moradores de la zona, quienes dieron aviso del hallazgo.

Procedimientos

Al momento de ser encontrado, el hombre no portaba documentos de identidad.

El cadáver se encontraba a la espera del levantamiento correspondiente para continuar con los procedimientos de lugar y determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Fuente: Diario Libre

Deja tu comentario

Vidal Sepulveda Send an email Hace 3 horas
15 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

¡Pánico por El Gas! Indios acaparan cilindros antes posibles escasez del gas por tensión en Medio Oriente

Hace 3 horas

Violento asalto a joyería en Cristo Rey: Delincuentes irrumpen a disparos y sustraen pertenencias

Hace 3 horas

Hallan cadáver de hombre en estado de descomposición reportado como desaparecido en Santiago

Hace 1 día

Tres policías heridos tras deslizamiento de camioneta en El Valle-Hato Mayor

Hace 1 día
Botón volver arriba