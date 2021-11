Hanoi Sánchez dice “maltrato” de autoridades FP hizo que pasara al PRM

La alcaldesa de la provincia San Juan de la Maguana (SJM), Hanoi Jacqueline Sánchez, dijo este lunes que el maltrato de las autoridades del Partido la Fuerza del Pueblo hizo que ella y su gente pasaran al Partido Revolucionario Moderno (PRM), además de que le prometieron la candidatura a senadora por esta provincia,

Ponderó el buen trato del presidente de la República, Luis Abinader, y de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

“Me han dado un trato de respeto, la vicepresidenta, que mujer tan fina”, sostuvo durante una entrevista en el programa Matinal, que se transmite por Telemicro, canal 5.

En este espacio, admitió que ella tiene cuatro períodos en la alcaldía de San Juan de la Maguana y a su juicio manifestó que ya es hora de ella dar el salto y en el PRM existe la posibilidad de ser candidata a senadora “hay que ver los números”,

Se recuerda que la alcaldesa de San Juan de la Maguana, Hanoi Sánchez, fue juramentada el pasado domingo 11 de este mes, en el Partido Revolucionario Moderno tras abandonar la Fuerza del Pueblo.

Sánchez viene de una militancia en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) antes de la salida de Leonel Fernández.

En esa ocasión, expresó: “Luis Abinader es un presidente que pone las miradas en los gobiernos locales. Nunca recibí aportes del gobierno central”, expresó la alcaldesa sobre los dos anteriores periodos que ocupó en ese cargo.

Durante la entrevista dijo que en la Fuerza del Pueblo se quedó sin espacio y que hubo traición para ella en este partido.

Puntualizó que hubo reuniones que se dieron y no la invitaban, y claramente hubo una traición muy visible, y que ella ganó con el 52% de los votos del PRM.

“Soy la alcaldesa pero no fue con los votos de la Fuerza del Pueblo, las cosas se fueron poniendo muy difícil, me boicotearon y el rompimiento fue con Feliz Bautista y su equipo político, además de que el presidente político en esta provincia es empleado del actual senador, y la situación real es que la Fuerza del Pueblo no trabajo para mi grupo, para que yo fuera alcaldesa, esa es la realidad”, aclaró Hanoi Sánchez.

Al referirse a Radhamés Jiménez, coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Hanoi Sánchez expresó que ante de la celebración de Primaria de este partido, éste no reconoció su número para ganar “y yo lo llamé y le dije entonces usted conoce todos los números del país y lo mío no, eso te da un ejemplo de que el acuerdo era de alto nivel, de la cúpula”.

Ayuntamiento SJM recibirá 4 mil millones de pesos

La alcaldesa destacó que en la actualidad el ayuntamiento de SJM recibirá una transferencia de 4 mil millones de pesos para hacer obras fundamentales, anuncio que hizo el propio presidente Luis Abinader durante una asamblea de municipios.

