Harry Styles besó en la boca a Nick Kroll en el Festival de Venecia

El cantante y actor Harry Styles besó en la boca al actor Nick Kroll. Un hecho que hace recordar lo sucedido hace un par de días con Bad Bunny, quien durante una actuación en vivo besó a dos de sus bailarines.

El ex integrante de One Direction asistió al Festival Internacional de Cine de Venecia, pues además de cantante y compositor también ha incursionado en el mundo de la actuación. Por tal motivo, ha llevado a los principales críticos y colegas del séptimo arte su más reciente producción: Don’t Worry Darling, la cual coprotagonista Nick Kroll.

Tras recibir una ola de aplausos de pie por parte de otras grandes celebridades de Hollywood, el cantante no dudó en mostrar su euforia por su nueva película y el recibimiento que ha comenzado a tener y decidió besar en la boca a su compañero, momento que fue captado en video por más de una persona y ahora es viral en redes sociales.

También se han mostrado muy afectuosos con el otro coprotagonista de la cinta: Chris Pine. La estrella de Star Trek parece llevarse increíblemente bien con el cantante de One Direction.

Sin embargo, paralelamente la poca interacción entre él y Olivia Wilde ha hecho saltar las alarmas ¿hay crisis en el romántico nido de amor entre ambos? Lo cierto es que siempre han querido llevar su relación en privado, por lo que seguramente esta historia quede en nada. Aunque por otro lado, existen muchas voces que apuntan a que hay una tercera persona en la relación, la actriz de 26 años, Florence Pugh.

¿Harry Styles escupió a Chris Pine en la premiere de ‘Don’t Worry Darling’?

Un video de Harry Styles supuestamente escupiendo al coprotagonista de “Don’t Worry Darling”, Chris Pine, en su entrada a la proyección de la película en el Festival de Venecia, se volvió viral.

Los usuarios de Twitter están convencidos de que Styles escupió en el regazo de Pine en un video ahora viral de los coprotagonistas de “Don’t Worry Darling” en el estreno del festival, el lunes.

En las imágenes, el ex miembro de One Direction, de 28 años, tomó el asiento vacío junto a Pine, quien tenía a la directora Olivia Wilde a su otro lado.

Después de que el cantante aparentemente dirigiera su saliva al actor de 42 años, Pine se congeló en medio de un aplauso y miró fijamente su regazo con una sonrisa antes de reírse para sí mismo.

El equipo de Pine aún no ha respondido a la controversia que se ha generado por el video que se volvió viral en Twitter y ha provocado varios memes.

El representante de Chris Pine niega que el supuesto lapo fuese real.

«Esta es una historia ridícula: se trata de una invención completa y el resultado de una extraña ilusión muy común en internet que es claramente es engañosa y permite especulaciones tontas», remarcó la representante del protagonista del filme de Olivia Wilde a Variety. «Para que quede claro, Harry Styles no escupió a Chris Pine. No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe», concluyó.

Fuentes de la organización del Festival de Venecia afirman que Styles y Pine no se llevan mal, que no han existido roces ni problemas de ningún tipo entre ellos y que el supuesto escupitajo no es más que un tuit viral sacado de contexto.

