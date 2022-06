¿Has escuchado al Big Papi cantando bachata? «Me estoy enamorando»

No muchos saben de la faceta musical del Big Papi cantando bachata. En la de bailarín si todos lo conocemos, pero el Hall of Fame dominicano David Ortiz también tiene su historial en el mundo musical. Y no lo hizo solo, pues se hizo acompañar nada menos que del estelar de los New England Patriots, Rob Gronkowski, que acaba de anunciar su retiro.

Quizá siendo ambos noticia por estos días -Ortiz por su venidera exaltación y ‘Gronk’ por su retiro- que nuevamente las redes sociales nos recuerdan su featuring dedicado a la afamada cadena de comida rápida Dunkin’ Donuts.

Este comercial ya data de unos seis años atrás. Y, a pesar de que cantar no es lo suyo, el comercial con el Big Papi cantando bachata y Gronk en modo «rap» resultó un absoluto éxito. Ahora, unos años más tarde y estando ambas estrellas en el top actual de la noticia deportiva, se hace nuevamente viral esta dupla de héroes deportivos de Boston. Específicamente su tercer sencillo (sí, tienen otros), llamado “Me estoy enamorando”, una canción de amor dedicada al café…

Suena como a bachata, suena como a balada, pero sí es un tema dedicado al café que venden en Dunkin’. Ya lo dijo el Big Papi cantando bachata: “fue amor al primer sorbito”.

