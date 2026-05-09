¿Hay alguien ahí? El Pentágono publica documentos secretos sobre los ovnis

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El Pentágono anunció el viernes la publicación de una serie de documentos secretos sobre los ovnis, un tema que apasiona a muchos estadounidenses, incluido el presidente Donald Trump que había pedido su desclasificación.

Más de 160 documentos, algunos que remontan a la década de 1940, fueron publicados en un apartado de la página web del Pentágono.

Entre los sucesos que figuran en los archivos hay informes sobre platillos y discos voladores, y el avistamiento de fenómenos que recuerdan al libro «El señor de los anillos» de JRR Tolkien.

La información procede del FBI, el Departamento de Estado y la NASA, además del Pentágono.

«Estos archivos, que han permanecido ocultos, han alimentado durante mucho tiempo una especulación justificada, y es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo», declaró el secretario de Defensa Pete Hegseth en un comunicado.

Poco después, Trump saludó la decisión. «Aunque las administraciones anteriores hayan fallado en ser transparentes sobre este tema, con estos nuevos documentos las personas podrán decidir por sí mismas ¿QUÉ DIABLOS ESTÁ PASANDO?», escribió en redes sociales.

Uno de los documentos, de diciembre de 1947, contiene una serie de informes sobre «discos voladores».

Un informe de inteligencia de la Fuerza Aérea de noviembre de 1948 —clasificado como «máximo secreto»- incluye información sobre avistamientos de «aeronaves no identificados» y de «platillos voladores».

«Desde hace algún tiempo nos preocupan los informes recurrentes sobre platillos voladores», se lee en ese archivo.

– «El ojo de Sauron» –

Otro documento de 2023 reporta que tres agentes federales especiales describieron, cada uno por separado, haber visto en el cielo órbitas naranja que a su vez emitían órbitas rojas más pequeñas.

Dos agentes más aseguraron haber presenciado «una órbita naranja brillante que se posaba cerca de una aguja rocosa». El relato incluye una ilustración de un círculo rojo y naranja con una franja amarilla en su parte inferior.

El fenómeno fue descrito como «similar al Ojo de Sauron de El Señor de los Anillos, excepto que no tenía pupila».

«La credibilidad de quienes informan y la posible naturaleza anómala de los propios eventos se combinan para hacer de este informe uno de los más convincentes entre los materiales actuales de AARO», dice la descripción del archivo, en referencia a la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios del Pentágono (AARO).

El departamento de Defensa de Estados Unidos se refiere oficialmente a los objetos voladores no identificados (ovnis) como «fenómenos anómalos no identificados».

– «Ninguna prueba» –

Trump pidió en febrero a las agencias federales de Estados Unidos que empezaran a identificar y publicar los archivos relacionados con ovnis y extraterrestres debido al gran interés que generan.

Ese mismo día, el mandatario republicano había criticado al expresidente Barack Obama por supuestamente haber divulgado «información clasificada» sobre extraterrestres.

Obama había comentado en un podcast, unos días antes, sobre la existencia de la vida fuera de la Tierra.

«Son reales, pero yo no los he visto y no los tienen guardados en el Área 51», dijo Obama, en referencia a la instalación militar ultrasecreta de Estados Unidos en Nevada, sobre la que se han desarrollado numerosas teorías conspirativas sobre los ovnis.

Ante la avalancha de reacciones en las redes sociales, Obama aclaró su posición y señaló que mientras fue presidente no vio «ninguna prueba» de que «seres extraterrestres nos hayan contactado».

El interés en los ovnis se ha reactivado en los últimos años, en los que el gobierno estadounidense ha investigado informes de aeronaves aparentemente sobrenaturales, en medio de preocupaciones de que adversarios pudiesen estar probando tecnologías muy avanzadas.

En marzo de 2024, el Pentágono publicó un informe en el que afirmaba no tener pruebas de que los «fenómenos anómalos no identificados» eran tecnología alienígena.

Muchos avistamientos sospechosos reportados entonces resultaron ser simplemente globos meteorológicos, aviones espías, satélites y otras actividades normales.

No se ha presentado ninguna prueba de vida inteligente más allá de la Tierra.

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