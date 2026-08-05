Hazim, exdirector de SeNaSa imputado del desfalco de RD$15 mil millones, retira solicitud de variar coerción

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El exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, principal imputado en el caso Cobra, retiró la solicitud de variación de la prisión preventiva que cumple como medida de coerción para que le fuera sustituida por arresto domiciliario. Hazim está vinculado al presunto desfalco de más de RD$15 mil millones en perjuicio de la institución.

La información fue ofrecida por su abogado, Miguel Valerio, quien explicó que la defensa retiró la solicitud durante el conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción.

En cuanto a los demás imputados del caso Cobra, el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Peguero, deberá decidir si acoge o no las solicitudes de variación de la prisión preventiva por otras medidas de coerción menos gravosas.

Los imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo esperan que el magistrado les sustituya la prisión preventiva por medidas cautelares menos restrictivas.

El grupo está recluido en el Centro Correccional y Rehabilitación Las Parras.

De acuerdo con el expediente, los imputados enfrentan cargos por presunta coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación y uso de documentos falsos, así como lavado de activos. Estos delitos forman parte de la investigación por el supuesto desfalco millonario en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Otros implicados en el caso Cobra son Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen arresto domiciliario como medida de coerción.

Fuente: El Día