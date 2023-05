Héctor Acosta promete show con los éxitos de su repertorio

Send an email

El primer espectáculo del año en el país, del artista Héctor Acosta, pautado para el 2 de junio en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua, se perfila, por sus componentes artísticos, como uno de los mejores shows tropicales del verano, ya que incluirá un montaje completo, con sorpresas musicales y gran parte del repertorio romántico y popular del artista.

Aunque el show pautado para las 8:30 pm ha sido denominado «El Torito es Sentimiento», Héctor Acosta aseguró «que sin merengue no hay fiesta», por lo que se comprometió en cantar todos los temas que pueda realizar durante la noche, la que confiesa, lo tiene muy entusiasmado, ya que es el primer evento local luego de la pandemia.

«El Torito es Sentimiento», es una producción de la empresa Vibra Productions del empresario artístico Billy Hasbun e incluye en su ficha técnica, el guión y producción escénica de la reputada creativa y actriz, Aidita Selman y la dirección musical del maestro Isaías Leclerc.

Este concierto forma parte del inicio de una agenda de trabajo de Héctor Acosta en el país, agenda que incluye, grabación de un nuevo disco para una disquera que distribuirá su música por mercados internacionales, así como la producción de un evento masivo para la gente llana del pueblo, la que, según el artista, se le dificulta acceder a eventos de carácter privado.

Héctor Acosta, es considerado uno de los artistas más completos en la historia de la música dominicana y presentará en «El Torito es Sentimiento», una propuesta musical de gran nivel, como tiene acostumbrado a sus seguidores.

El Torito interpretará sus éxitos. (SUMINISTRADA)

«Estaré dando lo mejor de mí y de mi orquesta en este espectáculo.» Héctor Acosta Cantante

«El Cantante del Pueblo» como también se conoce Acosta, cuenta con el más amplio repertorio artístico, ya que incluye, además de merengues, éxitos en baladas, bachatas, salsas, vallenato, entre otros géneros musicales.

El espectáculo «El Torito es Sentimiento» integrará su orquesta completa, con bailarines, luces, sonido de alta calidad y muchas sorpresas para los asistentes, quienes disfrutarán de una descarga musical muy variada.

«El Mujerón», «Amorcito enfermito», «Sin Merengue no hay fiesta», «Loca conmigo», «A pasito lento», «La novia», «Como me curo», «Mi niña», «Con que ojos», «Quizá sí, quizá no», «Primavera azul», «Ya Fue Bastante», «Pa´ Que me Perdones», «ME llamas», entre otros, son algunos de los temas más populares de Acosta, quien durante toda su trayectoria se ha presentado en importantes escenarios, entre los que se destacan, Shea Stadium, Teatro United Palace, Central Park, Carnegie Hall, entre otros.

A pesar de su joven, pero ascendente carrera política como senador de su provincia Monseñor Nouel y su incansable labor social, Héctor Acosta se mantiene vigente e innovador, en los escenarios internacionales y nacionales.

Fuente: DL