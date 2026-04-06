Hegseth: Hoy se registrará el mayor número de ataques sobre Irán

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El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, avisó que las Fuerzas Armadas estadounidenses lanzarán este lunes la mayor ofensiva sobre Irán desde el inicio del conflicto hace más de un mes.

«Esto continúa hoy», afirmó en una conferencia de prensa en la Casa Blanca encabezada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine.

«Por instrucciones del presidente, hoy se registrará el mayor número de ataques desde el primer día de esta operación. ¿Mañana? Aún más que hoy«, declaró Hegseth.

Luego sostuvo que hay «una opción» que Irán debe «escoger sabiamente porque este presidente no se anda con juegos». Seguidamente mencionó a altas autoridades iraníes asesinadas por Washington y al secuestrado mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

«Puedes preguntarle a [Qasem] Soleimani, puedes preguntarle a Maduro, puedes preguntarle a [Alí] Jameneí», dijo.

Durante su discurso, el jefe del Pentágono se vanaglorió del potencial militar estadounidense. «Las Fuerzas Armadas de Irán, lo sabemos, están avergonzadas y humilladas. Y así debería ser», aseguró.

Fuente: Panorama