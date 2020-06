Heidy Brown niega ‘buscar sonido’ con Vakeró; pide dejen de acusarla y señalarla

La rapera dominicana Heidy Brown asegura que no anda en “busca de sonido”, como han sugerido los usuarios en las redes sociales, además de otras críticas, luego de enviar un acto de advertencia a Vakeró por las escenas utilizadas en el videoclip de “Mi loca”.

En varios mensajes que colgó en su cuenta de Instagram, la intérprete de “Me quiere a mí” dijo que si estuviera en busca de eso, daría las razones por las que “El cantante de los raperos” le pidió perdón tras finalizar el rodaje del video.

“Nunca he sido una persona que se ha visto envuelta en escándalos. He recibido ataques feos por parte de los seguidores de Vakeró que creen que esto lo hago por algo a cambio o porque me dio para molestar… Esto no se trata de buscar sonido, hay un montón de maneras de hacerlo. Me habría puesto a inventar una relación sentimental con él o me pondría a hablar de la razón por la que él me pidió perdón luego del rodaje, a lo que preferí no revivir esa parte”, escribió en el largo mensaje colgado en su cuenta de Instagram.

Pidió que dejen de acusarla y de señalarla, además, expresó que antes de ser artista, ella es un ser humano y que podría abandonar las redes sociales en el proceso, pero que no lo hace porque tiene fanáticos que creen en ella y en su trabajo.

“Esto es muy vergonzoso para mí y cada vez que tengo que hablar del tema me duele, porque en el proceso de creación no tuvimos ni un sí, ni un no. Así como les sorprende a ustedes, me sorprende más a mí”, explicó.

Manifestó que lo único que pide es que editen el videoclip de “Mi loca” y lo vuelvan a relanzar. “Pido que se respete mi decisión de quitar algunas escenas del video que no me gustan. He sido una dama hablando bonito de él a pesar de las circunstancias y de cómo de dieron las cosas”, argumentó Heidy Brown.

Por su parte, Manuel Varet, nombre de pila de Vakeró, aclaró que está en la disposición de retirar el video de todas las plataformas virtuales si “con esto puedo devolverle la tranquilidad y recuperar la buena vibra que siempre hemos tenido”.

Hasta el momento no se ha presentado un acuerdo entre las partes.