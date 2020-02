Helicóptero en el que se estrelló Kobe Bryant no debía volar en la niebla

El piloto que luchaba por evitar las nubes no tenía la autoridad legal para navegar bajo niebla porque el dueño del avión no tenía la certificación federal necesaria, según tres fuentes familiarizadas con las operaciones de la compañía de helicópteros, según reporta el New York Times.

Island Express Helicopters, que poseía el Sikorsky S-76B , tenía una certificación de operación de la Administración Federal de Aviación que limitaba a sus pilotos a volar bajo lo que se conoce como reglas de vuelo visual, o VFR, que para helicópteros que operan a baja altitud requieren al menos media milla de visibilidad diurna y referencia visual al suelo. La compañía no tenía certificación para que sus pilotos volaran con instrumentos, dijo Kurt Deetz, piloto y ex gerente de seguridad de la compañía.

El helicóptero tenía instrumentos sofisticados a bordo que la FAA aprobó para el vuelo por instrumentos, y el piloto, Ara Zobayan, fue certificado para volar por ellos. Pero debido a las limitaciones sobre cómo la compañía está aprobada por la FAA para operar cuando transporta pasajeros por contrato, se le exigió que volara solo en condiciones de visibilidad suficiente para navegar visualmente.

Las limitaciones en las operaciones de Island Express no son inusuales, señala el diario. Otro operador en el aeropuerto Van Nuys, donde tiene su sede la compañía, dijo que ninguno de los operadores de vuelos chárter se ha tomado la molestia y el gasto de obtener la certificación para el vuelo por instrumentos, en parte porque normalmente es simple navegar a baja altitud en el sur de California, con sus autopistas fáciles de seguir y su clima soleado.

Pero los nuevos detalles sobre la certificación FAA de Island Express arrojan luz sobre la cuestión de por qué el piloto no presentó un plan de vuelo por instrumentosque le hubiera permitido escalar muy por encima de las colinas cubiertas de niebla y dirigirse al aeropuerto de Camarillo, no lejos del baloncesto torneo al que se dirigían el Sr. Bryant y su grupo.

En su último mensaje antes del accidente del domingo, Zobayan, que navegaba por las colinas cerca de Calabasas, California, le dijo al control de tráfico aéreo que estaba subiendo para evitar una capa de nubes. Testigos en tierra informaron haber visto el helicóptero volando a través de una capa de nubes y niebla segundos antes de que se estrellara.

«Solo hay una forma de estar en las nubes, en un plan de vuelo IFR o por accidente«, dijo el Sr. Deetz, refiriéndose a los planes de vuelo presentados bajo lo que se conoce como reglas de vuelo por instrumentos.