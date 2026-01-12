Hermana de Rubby Pérez llama «abogado del diablo» defensa de los hermanos Espaillat

Santo Domingo.– La hermana de Rubby Pérez, fallecido por el colapso del Jet Set, llama «abogado del diablo» a representante de los hermanos Espaillat durante su turno en la audiencia preliminar.

El juez pidió respetar el escenario y a los presentes.

Aplazamiento

El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó el inicio de la audiencia preliminar contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del centro nocturno Jet Set, para el lunes 16 de marzo, con el objetivo de notificar formalmente a todas las partes involucradas en el proceso.

El tribunal informó, además, que las audiencias subsiguientes se celebrarán cada lunes, como parte del calendario establecido para el conocimiento del caso.

La audiencia preliminar busca determinar si existen elementos suficientes para enviar a juicio de fondo a los imputados por la tragedia ocurrida el 8 de abril de 2024, cuando el colapso del techo del establecimiento dejó 236 personas fallecidas y decenas de heridos.

La audiencia inició pasadas las 10:00 de la mañana, bajo la presidencia del juez Raymundo Mejía, quien fue apoderado formalmente del expediente tras un sorteo aleatorio computarizado dispuesto por la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción, Kenya Romero, luego de que el Ministerio Público presentara acusación formal.

Desde tempranas horas, diversos colectivos y familiares de las víctimas se apostaron en las afueras del Palacio de Justicia del Distrito Nacional para reclamar justicia. A la llegada de los imputados, algunos manifestantes les vociferaron consignas como «asesinos«, mientras ingresaban a la sala donde se desarrolla el proceso.

¿Cuál es la acusación del Ministerio Público?

La acusación del Ministerio Público en el caso de la discoteca Jet Set Club es de carácter penal y civil. El órgano acusador, imputa a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat (propietarios y administradores) los siguientes delitos:

Homicidio involuntario: Tipificado en el artículo 319 del Código Penal Dominicano.

Golpes y heridas involuntarias: Basado en el artículo 320 del mismo código.

Negligencia grave e imprudencia: Se les acusa de actuar con una «inmensa irresponsabilidad» al no intervenir la estructura de manera adecuada.

De acuerdo con la acusación, los propietarios del Jet Set habrían sobrecargado la estructura del techo con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar los estudios técnicos necesarios para garantizar la seguridad del inmueble.