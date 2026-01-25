Hermano de Rubby Pérez: “No vamos a descansar hasta obtener una respuesta”

Santo Domingo.- El hermano del merenguero Rubby Pérez aseguró que la familia no cesará en su reclamo de justicia tras la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, calificando el hecho como un suceso de gran magnitud que ha marcado profundamente a todos sus allegados. “No vamos a descansar hasta obtener una respuesta”, expresó, al tiempo que exigió claridad y responsabilidad por lo ocurrido la madrugada del 8 de abril.

Visiblemente afectado, señaló que el dolor permanece latente y se intensifica con el recuerdo del legado musical del artista. “Cada vez que escuchamos la canción de nuestro hermano es como revivir el dolor”, manifestó, resaltando que la pérdida no solo afecta a su familia, sino también al pueblo dominicano que por décadas disfrutó de su música.

Las declaraciones se producen en medio de los reclamos de justicia por el colapso de la emblemática discoteca, tragedia que dejó 236 personas fallecidas, más de 180 heridas y decenas de niños en la orfandad. Familiares de las víctimas reiteran que continuarán alzando su voz hasta que el caso sea esclarecido y se establezcan responsabilidades conforme a la ley.

Fuente: Último Minuto