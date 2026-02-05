Hija apuñala al menos 18 veces a su madre en condominio de Scottsdale, Arizona

Scottsdale, Arizona.— Una discusión familiar derivó en un violento ataque con arma blanca dentro de un condominio de Scottsdale, donde una mujer resultó gravemente herida y su hija, de 24 años, fue arrestada y acusada de intento de asesinato.

El incidente ocurrió el lunes 2 de febrero, alrededor de las 11:30 de la mañana, en un complejo residencial cercano a la intersección de 68th Street y McDowell Road. De acuerdo con documentos judiciales y reportes policiales del condado de Maricopa, la madre informó a su hija que debía vestirse, ya que planeaba llevarla a un centro de tratamiento para abordar problemas de alcoholismo y salud mental.

Según la declaración de causa probable, la conversación provocó una reacción violenta inmediata. La joven, identificada como Ashland Trinity Crank, tomó un cuchillo y atacó a su madre de manera repetida, causándole al menos 18 heridas punzocortantes en distintas partes del cuerpo, entre ellas la cabeza, el cuello, la espalda y el pecho. Algunas fuentes señalan que el número de puñaladas pudo acercarse a las 20.

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada por razones de privacidad, sufrió lesiones potencialmente mortales y fue trasladada de urgencia a un hospital local. Las autoridades informaron que se encuentra en condición estable, aunque crítica. Al momento de la llegada de la policía y los paramédicos, la mujer identificó a su agresora, afirmando: “My daughter stabbed me” (“Mi hija me apuñaló”), según consta en los informes oficiales.

Crank, por su parte, declaró inicialmente que su madre se había autolesionado y que ella solo intentaba ayudarla. No obstante, la evidencia física y el testimonio de la víctima contradijeron esa versión. Testigos indicaron haber escuchado gritos provenientes del lugar, y una llamada al 911 alertó sobre una mujer desnuda arrodillada sobre la víctima, cubierta de sangre, en el exterior de la residencia.

La joven fue arrestada en el lugar de los hechos. Aunque presentaba algunas lesiones, se negó a recibir atención médica. Actualmente enfrenta múltiples cargos graves, entre ellos:

Intento de asesinato en segundo grado Agresión agravada (varios cargos) Secuestro Conducta desordenada con arma mortal

Crank permanece bajo custodia en una cárcel del condado de Maricopa mientras avanza el proceso judicial.

La investigación continúa a cargo de la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa y el Departamento de Policía de Scottsdale.

Fuente: De Ultimo Minuto