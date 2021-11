Hija de Peña Gómez se queja que trabaja en un supermercado tras no conseguir empleo en gobierno del PRM

“En estos momentos me encuentro en los Estados Unidos y trabajo en un supermercado, sí, así como lo oyen, en un supermercado y, por consiguiente, me identifico con ustedes”, así comenzó el mensaje Desiré Peña, hija del extinto José Francisco Peña Gómez, para manifestar su solidaridad a aquellos perremeístas que tras un año y tres meses de instaurarse el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no han sido tomados en cuenta para ocupar puestos públicos.

Peña indicó que al igual que muchos de sus compañeros, se siente “desprotegida por el partido que ayudó a ganar las elecciones”.

“En este momento, lamentablemente, nos sentimos desprotegidos y hasta olvidados, después de haber trabajado incansablemente para buscar esos votos para que llegara el cambio, con la esperanza de construir un país y de tener un trabajo digno”, deploró.

La hija del líder de masas enfatizó que entiende que el Estado no es un botín, pero que cada persona que obró para el triunfo del cambio merece ser colocado en un puesto de trabajo.

“Me duele mucho sentirme desprotegida, me duele mucho ver que no he escuchado de nadie cuando mi padre hizo tanto por ese partido”. El PRM surgió de las filas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en donde hizo vida política Peña Gómez y fue candidato a la presidencia en varias ocasiones.

El gobierno del PRM se ha ganado el disgusto de muchos de sus seguidores por no darles empleos.

Los perremeístas han manifestado su descontento por diferentes medios, entre reuniones, protestas, y hasta en el Congreso.

El pasado 21 de octubre, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reveló que se practicaba nepotismo en las instituciones, al indicar que muchos funcionarios prefieren contratar a sus allegados y familiares que a los compañeros de partido.

Fuente: DL