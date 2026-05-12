Hija del presidente Abinader aboga por redefinir el liderazgo masculino en las relaciones de pareja

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Graciela Abinader Arbaje, segunda hija del presidente Luis Abinader, compartió una profunda reflexión sobre la evolución de la dinámica de parejas actuales, abogando por una redefinición de liderazgo.

Al respecto, cuestionó la percepción de que las mujeres de hoy poseen «expectativas inalcanzables», planteando, en cambio, la necesidad de una conexión basada en la madurez emocional y el valor intrínseco de la persona.

A través de un análisis publicado en su cuenta de TikTok sobre el rol del hombre y la mujer en la sociedad contemporánea, Abinader Arbaje señaló que el reclamo de ciertos sectores masculinos sobre la dificultad de conectar con las mujeres modernas surge, muchas veces, de una limitación en lo que el hombre ofrece más allá del sustento económico.

«Porque si lo único que tienes para agregar en una relación es proveer, claro que te va a parecer imposible conectar con una mujer que ya se sienta completa sola. Pero un hombre seguro de sí mismo, que sabe lo que agrega a la mesa y está emocionalmente trabajado, no le teme a una mujer completa: la busca”, puntualizó.

En su reflexión, hecha viral en las redes sociales, la hija del mandatario sostiene que no es que el requisito para las mujeres sea más alto, sino que los criterios son diferentes.

Fuente: N Telemicro