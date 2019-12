Hijos y familiares de mujer asesinada en Jarabacoa aseguran fue herida en guagua de la Policía

Velatorio

Esta mañana, el cuerpo de Juana fue velado en medio de gran consternación. Fue sepultada en el Cementerio municipal La Trinchera.

‘’Ese duelo no se me sale’’, dijo con voz entrecortada, mientras pone su mano en su pecho doña Ernestina Cruz, la madre de Juana, que dice que le llevaron a “un ángel”.

“Si habría sido Dios que me la hubiese llevado, yo estuviera alegre, pero como fue una gente humana, me ha quedado ese dolor”, comenta la dama, mientras conversa con el equipo de Diario Libre.

Celestina, considera que la Policía, nunca debió regresar con su hermana a la casa. ‘’Ellos tenían que dejarla aquí abajo e irse ellos a buscar los otros niños que quedaron allá’’, opina, mientras insiste en que temen por su vida, ya que aseguran que, desde su escondite, alias José el Músico, ha enviado amenazas de que ‘’se llevará a tres más’’, antes de matarse.

Nadie sabe cómo la amenaza llegó, pero se ha escurrido en todo el pueblo y un vecino de Juana teme que él sea uno de los malogrados, porque era cercano a la fenecida, a quien consideró ‘’una bella persona’’.

“Yo le tengo temor porque como anda’’, y pausa, pensativo, y continúa ‘’…que vaya a malograrme’’, teme Francisco Hernández, vecino de la víctima.

Los vecinos en el barrio Los Valerio no salen del asombro tras el asesinato de la mujer, y cuestionan el accionar de la Policía, que no fue precavida ni actuó, dicen, con un mínimo de inteligencia, al acercarse con una víctima de violencia, a la zona donde estuvo en peligro su vida.

La edad, superior a los 70 años de Delfino de la Cruz, no le ha robado la capacidad de analizar el hecho. Vecino de la víctima, escuchó bien de cerca el detonar del primer disparo y dice que debe ser honesto. Por ello expresa que ‘la Policía no actuó como debía de actuar. ¿Tan entendiendo?”, cuestiona y prosigue: ‘’No es que yo me voy en contra de la Policía ni nada, pero en el aire no se anda, hay que buscar en la tierra’’, expone, al compartir con la mayoría en la comunidad, que luego de que el hombre disparó, los agentes no tenían que disparar al aire, como asegura lo hicieron.

Esta mañana el director de Comunicaciones de la Policía, coronel Frank Félix Durán, informó que los agentes que custodiaban a la mujer fueron suspendidos hasta que se investiguen los hechos.