Hipólito Mejía apoya el “librito” que aplica para gobernar el presidente Abinader

El expresidente de la República y alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Hipólito Mejía, afirmó que el Gobierno que preside Luis Abinader es democrático y comparte el “librito” de la manera cómo el jefe de Estado está manejando la administración pública.

Explicó que el hecho de que algún funcionario pueda disentir con algunas medidas o planteamientos emanados del Poder Ejecutivo no es una razón para pensar que exista malestar.

“Este gobierno es democrático y usted tiene derecho a disentir; no hay problema con eso. Comparto el criterio que si una cosa no es buena echarla hacia atrás. La democracia no es dictatura, pero hay gente que tiene sus cosas muy adentro; el trujillato es parte de la idiosincrasia dominicana”, indicó.

Mejía manifestó que conoce muy bien lo que pasa en el PRM, tanto arriba, en el medio y abajo; y, por lo tanto, dijo que comparte el librito que aplica el presidente Luis Abinader.

“Como dirigente sé que las cosas se deben manejar en el contexto de respeto y paciencia. Estamos en pandemia y cada cual piensa de su manera y eso es bueno en democracia”, afirmó ante la pregunta del descontento en el PRM por la demanda de empleos en el gobierno.

Hipólito Mejía asistió el viernes al lanzamiento de la séptima etapa del Parque Industrial Víctor Espaillat Mera, encabezada por el presidente Abinader, donde compartió con el exministro de Salud, Plutarco Arias, el director de Autoridad Portuaria, Jean Luis Rodríguez, el asesor honorifico del Poder Ejecutivo empresario Emilio Reyes y el doctor Benjamín Hernández, del Patronato de Ayuda al Hospital José María Cabral y Báez.

Apoya reforma policial

Hipólito Mejía celebra el proceso para la reforma policial que ha propuesto el presidente Luis Abinader, para lo cual se ha creado una comisión con importantes figuras de la sociedad civil. Se limitó a decir que celebra y felicita al jefe de Estado por la iniciativa.

Fuente: HOY