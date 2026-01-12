Hipólito Mejía critica «costumbre» de despidos masivos con cada cambio de gobierno

El expresidente Hipólito Mejía se refirió a las denuncias por cancelaciones de militantes del PRM en instituciones públicas, afirmando que se trata de una «costumbre establecida» aunque incorrecta, donde cada nuevo jefe «se lleva todo lo que trae nuevo».

Mejía, quien contrastó esta práctica recordando que en su paso por Agricultura respetó a empleados de todos los partidos, señaló que la responsabilidad última recae en el presidente Luis Abinader, a quien exhortó a no permitir estos reemplazos masivos por «amiguitos».

De esta manera, el exmandatario respondió indirectamente al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, subrayando un problema sistémico que, según él, afecta la base de la sociedad y la estabilidad administrativa.

Fuente: AN7