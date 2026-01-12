Política

Hipólito Mejía critica «costumbre» de despidos masivos con cada cambio de gobierno

El exmandatario recordó que durante su gestión en Agricultura respetó a empleados de todos los partidos.

Vidal Sepulveda Send an email Hace 4 horas
15 Se lee en 1 minuto

El expresidente Hipólito Mejía se refirió a las denuncias por cancelaciones de militantes del PRM en instituciones públicas, afirmando que se trata de una «costumbre establecida» aunque incorrecta, donde cada nuevo jefe «se lleva todo lo que trae nuevo».

Mejía, quien contrastó esta práctica recordando que en su paso por Agricultura respetó a empleados de todos los partidos, señaló que la responsabilidad última recae en el presidente Luis Abinader, a quien exhortó a no permitir estos reemplazos masivos por «amiguitos».

De esta manera, el exmandatario respondió indirectamente al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, subrayando un problema sistémico que, según él, afecta la base de la sociedad y la estabilidad administrativa.

Fuente: AN7

Deja tu comentario

Vidal Sepulveda Send an email Hace 4 horas
15 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

PLD denuncia que fusión en Educación busca reducir el 4 % del PIB y califica la medida de “inaceptable”

Hace 3 horas

CARD respalda llamado de Abinader a transparencia y manejo pulcro de fondos públicos

Hace 4 horas

Culmina hoy la legislatura y el Congreso no logró aprobar leyes prometidas

Hace 4 horas

Frente Amplio y Alianza País exigen liberación de Maduro y denuncian violación de soberanía venezolana

Hace 9 horas
Botón volver arriba