Hipólito Mejía dice la Junta Central Electoral ha sido un receptáculo de ineptitudes

El expresidente de la República Hipólito Mejía, manifestó este sábado que la Junta Central Electoral (JCE) ha sido un receptáculo de ineptitudes “en el presente, en el pasado y en el futuro».

Tras ser cuestionado sobre la decisión de Tribunal Superior Administrativo de declarar al PRD y al Fuerza del Pueblo como partidos mayoritarios, expresó que bi esta desacuerdo pese a que el PLD y el PRM lo aceptaron.

“Yo no estoy de acuerdo, no estuve de acuerdo, ni voy a estar de acuerdo.

Durante una entrevista en el programa Verdades al Aire, el exmandatario reveló que tuvo que hacer política sin presupuesto y sin ayuda de la JCE ni del Gobierno”.

Expresó que en su gobierno el PRD dejó un presupuesto de un 40% y lo gasto, tendrá que justificarlo a la larga mientras tanto la Junta ha sido un receptáculo de ineptitudes.

En otro orden, Mejía explicó que el aumento de los salarios son para neutralizar parcialmente el alto costo de la vida, alegando que la decisión ha sido aceptada en todos los sectores.

En relación a la escogencia de los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) tras preguntarle si ha habido o no negociaciones políticas para esa escogencia dijo no maneja los datos confidenciales, no obstante, sostuvo que está convencido que no son tan santos para no ponerse de acuerdo.

“Estoy convencido que algo se hace, no somos tan santos para no ponernos de acuerdo en ciertos casos», enfatizó.

Mejía dijo también no estar de acuerdo con la aprobación del proyecto de ley que busca entregar el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores.

“Es un proyecto de José Francisco Peña Gómez que yo le di seguimiento, tengo que defender eso, pero tengo que entender que deben de haber, porque no solamente un sector debe ser beneficiado, es un proyecto que tiene que servir para la población”, comentó Mejía, sobre con la seguridad de que la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social debe ser modificada.

Por otra parte, al ser preguntado si habrá cambios en el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, el exmandatario reiteró que todo funcionario que no lo haya hecho bien debe ser sustituido en el cargo.

“Un presidente no tiene que enamorarse de nadie sino ha hecho las cosas bien o muy bien, el Presidente debe actuar con el que ha hecho las cosas mal o muy mal y hay funcionarios que se han manejado dentro de ese contexto. Yo pienso que el que lo haya hecho mal debe irse para su casa”, adujo.

Valoración del primer año de gestión del presidente Luis Abinader

Sobre la gestión del presidente Luis Abinader, Mejía manifestó que ha sido transparente y que el actual mandatario ha roto con una tradición “eso del cambio realmente le ha hecho contacto con toda la estructura del país independiente a su participación política a la vocación política, ha llegado a todos los rincones con un diálogo duro de llegar y llegar a convivir con la gente hasta lograr su objetivo.

Aseguró que en este país la pandemia se ha manejado excelentemente bien, indicando que en términos económicos el Gobierno ha hecho lo correcto porque “estamos manejando crisis y pagando las deudas de proyecto que fueron aprobados y que hay que cumplir jurídica y legalmente.

Dijo que el Presidente ha salido airoso en cuanto a la producción en el sector agrícola.

En el sistema de educación puntualizó que el método de enseñanza implementado por las autoridades ha sido exitoso.

“El que diga que Luis no tiene el corazón en el pueblo está hablando mentira”.

Situación en Haití

El expresidente Mejía manifestó que la República Dominicana cuenta con la garantía de Estado para mantener la tranquilidad, la Independencia Nacional, la estabilidad diplomática y de seguridad ante la crisis que atraviesa Haití, tras el magnicidio de Jovenel Moise.

Expresó que este país tiene la garantía de un ministro de las Fuerzas Armadas y de un Presidente consciente de su responsabilidad, asegurando que por el momento el país se ha manejado de manera correcta ante la crisis que atraviesa la nación haitiana.



Fuente: El Caribe