Holandeses implicados en mafias criminales se resisten a su extradición

La solicitud de extradición que hizo el Reino de los Países Bajos de tres de sus ciudadanos a República Dominicana, uno de los cuales decidió irse de manera voluntaria, continúa conociéndose en la Suprema Corte de Justicia con los otros dos acusados, nueve meses después y con diez aplazamientos de audiencias.

Los que se resisten a enfrentar los cargos que pesan en su contra en su país son Dennis Goedee y Urvin Laurence Wawoe, alias Nuto, a quienes se les imputa de formar y liderar la Mocro Maffia y No Limit Soldiers, agrupaciones a las que se atribuye crímenes de sicariato, tráfico de armas y narcotráfico internacional.

En la audiencia de este martes, Dennis Goedee desapoderó a sus abogados en su representación ante el alto tribunal, mientras que la defensora de Urvin Laurence Wawoe no asistió y alegó que está de licencia médica hasta marzo por una situación de salud de su hijo.

Ante la situación que presentan ambos solicitados por los Países Bajos, la Segunda Sala Penal de la SCJ les otorgó un plazo de tres días para que presenten nuevos representantes y aplazó la audiencia para el 20 de febrero a las 11:30 de la mañana.

En el caso de Urvin Laurence, este deberá informar a la Secretaría de la SCJ si continuará con la abogada Adalgisa Rosado Cruz o buscará a otro togado. De lo contrario se enviará su caso a la Defensoría Pública para que le designe un abogado público.

Los representantes de Goedee eran Freddy Castillo y Tomás Castro.

El procurador adjunto, Andrés Chalas Velásquez, de Cooperación Internacional y Extradición de la Procuraduría General, sostuvo que la audiencia se ha intentado conocer en diez ocasiones y han sido aplazadas a solicitud de las defensas de los extranjeros.

Josefina González, abogada que representa a los Países Bajos, acusó a Goedee y a Urvin Laurence de buscar alargar el proceso en República Dominicana para evitar su extradición.

Terrence Ángelo Richard De Vries, el tercer involucrado en la Mocro Maffia y No Limit Soldiers, decidió irse voluntariamente en septiembre.

Entre los crímenes que imputan las autoridades neerlandesas a Dennis Goedee y Urvin Laurence Wawoe se incluyen los intentos de secuestro a la princesa Amalia, de 18 años de edad, y al primer ministro Mark Rutte. También se le vincula al asesinato del periodista de ese país Peter R. de Vries.

Dice no tener miedo

Urvin Laurence aseguró que no tiene miedo de que se conozca su caso en la justicia porque «el que no tiene hechas, no tiene sospechas».

Afirmó que no tiene «problemas» en irse a su país como quedarse en República Dominicana, pero que «las cosas se hagan imparcialmente y bajo la disposición divina de Dios».

Familia denuncia sustrajeron prendas

Parientes de Urvin Laurence Wawoe, alias Nuto, denunciaron a la prensa que representantes del Ministerio Público y los policías que ejecutaron su apresamiento el año pasado se incautaron de todas sus prendas, entre las que se encuentran un reloj valorado en 80,000 dólares y un arete de US$10,000 y en los documentos de su sometimiento no lo reportan.

Sostuvieron que se han cansado de llamar a la fiscalía para reclamarles sobre las prenda y que no reciben respuestas.

Fuente: DL