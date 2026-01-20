Hombre arriesga su vida para salvar a conductor atrapado en un río en China

Un ciudadano chino identificado como Di Shuangcheng, de 40 años, se convirtió en protagonista de un acto de valentía al rescatar a un conductor que había caído con su vehículo a un río en la ciudad de Taizhou, provincia de Zhejiang, al este de China.

El hecho ocurrió el martes en la mañana, cuando el automóvil perdió el control y se precipitó al agua desde un pequeño puente, quedando parcialmente sumergido. Antes de la llegada de los equipos de emergencia, Di, que pasaba por el lugar, se lanzó sin dudar al río para socorrer al ocupante atrapado.

De acuerdo con medios locales, el rescate se realizó en condiciones adversas, con una fuerte corriente y baja temperatura. Aun así, el hombre nadó hasta el vehículo, tomó una piedra y rompió una de las ventanillas para liberar al conductor, que ya mostraba signos de desmayo.

El momento fue grabado por un testigo y el video se viralizó en Weibo, la principal red social china, donde miles de usuarios elogiaron su gesto heroico.

“No pensé en nada más que en salvarlo” dijo en declaraciones a la prensa, Di restó importancia a su acción:

“Salvar a la persona era lo más importante. No pensé en nada más, solo vi que el coche se estaba hundiendo y que el conductor necesitaba ayuda”, afirmó.

El conductor, de unos 35 años, fue trasladado a un hospital y se encuentra fuera de peligro, según confirmaron las autoridades locales.

El gobierno municipal de Taizhou destacó el acto como un ejemplo de civismo y valentía, y anunció que Di Shuangcheng será reconocido oficialmente por su intervención.

En redes sociales, muchos internautas lo apodaron “el héroe del río”, resaltando su reacción inmediata frente a la pasividad habitual en este tipo de situaciones.

“En una época donde muchos solo graban con el teléfono, él eligió actuar”, escribió un usuario.

El suceso ha reavivado en China el debate sobre la importancia de la capacitación en primeros auxilios y rescate acuático, especialmente en zonas propensas a accidentes de tránsito cerca de ríos y puentes.

