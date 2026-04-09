Hombre de Salcedo denuncia que abogado cobró 80,000 pesos y abandonó proceso de herencia familiar

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Santo Domingo.– Germin Manuel González, residente de Ojo de Agua, Salcedo, acudió a la redacción de De Último Minuto para denunciar que desde la muerte de sus padres en 2018 no ha recibido su parte de la herencia familiar, mientras sus hermanos administran propiedades y tierras que, según afirma, le corresponden.

González explicó que, pese a ser hijo biológico al igual que sus hermanos, estos controlan la casa familiar, tres hectáreas de tierra y la finca de los padres, y le han impedido recibir su parte de los bienes. “Ellos se están comiendo lo que es mío, yo no he podido sacar ni un aguacate, ni naranja, ni cacao”, aseguró el denunciante.

El hombre también relató problemas con un abogado que contrató para asistirle en el caso. Identificado como Carlos Miguel Tapia Valenzuela, González afirma que el letrado cobró 80,000 pesos por la tasación y gestiones legales, pero posteriormente se retiró del caso sin dar una explicación clara, dejando al denunciante sin representación y con pérdidas económicas.

“Él se fue porque vio que ya me había sacado, me había cogido 30,000 pesos… y no me dio ninguna solución”, señaló González.

Además, denunció amenazas recibidas de parte del abogado, las cuales aseguró tener registradas en un CD.

“Me dijeron que les diera la ubicación para ir a meterme preso y otras cosas”, relató.

González pidió la intervención de las autoridades, incluyendo la policía y el sistema judicial, así como el apoyo de los medios de comunicación, para poder acceder a su herencia y resolver el conflicto familiar que ya lleva más de cinco años. También detalló que enfrenta problemas de salud, incluyendo piedras en los riñones, lo que agrava su situación.

El denunciante hizo un llamado a instituciones y personas del sector legal para que revisen su caso y le permitan hacer valer sus derechos, asegurando que desea llevar el asunto al tribunal para que se respete la herencia de sus padres.

Fuente: De Ultimo Minuto