Hombre denuncia a expareja por supuesta amenaza de muerte en San Francisco de Macorís

Un ciudadano residente de San Francisco de Macorís, identificado como Leonardo Emilio Vargas, acudió a las autoridades locales para denunciar públicamente el constante acoso y las amenazas de muerte que recibe por parte de su expareja.

Vargas relató que la mujer estuvo cumpliendo tres meses de prisión preventiva y que después de ser puesta en libertad, el pasado jueves, retomó las agresiones al presentarse en su residencia.

Además, explicó que la relación ha estado marcada por los problemas de alcoholismo y el consumo de sustancias.

De acuerdo con el testimonio, este lunes fue el incidente más reciente, donde la mujer presuntamente lo persiguió con un arma blanca cuando él se trasladaba al destacamento policial. Vargas aseguró contar con una orden de alejamiento vigente.

Del mismo modo, aseveró la existencia de acuerdos previos en la fiscalía en relación con el cuidado de los hijos que poseen en común. Sin embargo, estos pactos no se han cumplido debido a sus problemas personales, según relató Vargas.

Asimismo, hizo un llamado urgente a las autoridades y al Ministerio Público para evitar que la situación pase a mayores.

El hombre identificó a la mujer como Etiem Mendoza Tejada.

