Hombre entierra su BMW en cemento para evitar embargo en Rusia

Un ciudadano en Rusia protagonizó un hecho inusual luego de decidir enterrar su vehículo de lujo, un BMW M5 CS valorado en aproximadamente 142 mil dólares, con el objetivo de impedir que fuera embargado por una entidad bancaria.

Según reportes difundidos en redes sociales, el hombre habría tomado la decisión tras enfrentar dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. En un intento por evitar la incautación del automóvil, optó por cavar un hueco y cubrir el vehículo con cemento.

Las imágenes del hecho se viralizaron rápidamente, generando debate y reacciones divididas entre usuarios, algunos cuestionando la veracidad del caso y otros criticando la medida adoptada.