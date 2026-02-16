Hombre hiere a otro por viejas rencillas durante juego de azar en Dajabón

Lo que parecía una madrugada común en el barrio La Esperanza, en Dajabón, terminó marcada por el sonido de los disparos y la desesperación.

Alrededor de la 1:30 de la madrugada, un hombre resultó herido de arma de fuego mientras participaba en un juego de dados en la cafetería «El Patrón», ubicada en ese sector del municipio fronterizo.

El herido fue identificado como Juan Francisco Jiménez Ramos, residente en el kilómetro 4 de Dajabón, quien fue trasladado de emergencia al Hospital General Ramón Matías Mella, donde recibió atenciones médicas.

Según el diagnóstico emitido por el médico de servicio, presenta herida de arma de fuego con múltiples orificios de entrada y salida en el pie izquierdo.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el presunto agresor fue identificado como Yan Carlos Moreno, residente en el barrio El Abanico del referido municipio.

Un conflicto que venía desde diciembre

Las versiones recopiladas en el lugar indican que el hecho ocurrió en momentos en que varios hombres compartían en un juego de azar.

Testigos narran que la tensión escaló rápidamente: primero un botellazo en la cabeza y luego varios disparos realizados con una pistola que presuntamente era portada de manera ilegal.

Las autoridades señalaron que los involucrados ya habían sostenido una riña el pasado 22 de diciembre de 2025, siendo sometidos a la justicia en esa ocasión, aunque posteriormente quedaron en libertad tras llegar a un acuerdo.

En la escena fue recolectado un casquillo calibre .380 como parte de las evidencias levantadas por la Policía Científica.

Investigación en curso

Miembros del Departamento de Investigaciones Criminales y la Policía Preventiva se presentaron al centro de salud para verificar el hecho y realizar el levantamiento correspondiente.

Al herido se le practicó la prueba de absorción atómica como parte del protocolo investigativo. Según el sistema policial, no figura con registros previos.

Las autoridades informaron que el caso se encuentra bajo investigación, mientras se profundizan las indagatorias para esclarecer completamente lo ocurrido y establecer responsabilidades.

Fuente: NT