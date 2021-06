Hombre llora por las “vueltas” que ha tenido que dar por una cama para su esposa

A Francisco de León Cruz se le entrecortan las palabras al narrar cómo lleva horas intentando ingresar a su esposa afectada por el COVID-19.

“Fui al Morgan y me dijeron que no, que no atendía gente de COVID. El portero de adelante me dijo, no me dio tiempo ni a entrar. No, no, aquí no hay cama. Váyase por ahí mismo . En la Cruz Jiminián le pusieron suero y de la Cruz Jiminián me mandaron para el Morgan y del Morgan me mandaron para acá (al Moscoso Puello)”, explicó .

Francisco indicó que su esposa Teresa Monegro, de 40 años de edad, tiene tres días presentando síntomas de la enfermedad y que recientemente logró que la ingresaran al área de triaje del Moscoso Puello. Durante todo el proceso, al hombre se le vio nervioso y ofuscado, dando vuelta de un lado a otro.

“Yo he dado demasiadas vueltas, demasiada lucha he cogido. Desde las 12:00 de la noche dando vueltas para arriba y para abajo y nadie me pone caso”, dijo entre lágrimas.

Indicó que también fue a la Plaza de la Salud, donde duró dos horas y no obtuvo respuesta favorable. Ahora, espera que los doctores del Moscoso le informen sobre la situación de su esposa.