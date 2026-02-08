Sucesos

Hombre mata a mujer y luego se suicida tras atrincherarse en vivienda en Partido, Dajabón

Dajabón. – Un hombre ultimó a una mujer y posteriormente se suicidó la noche de este sábado en el municipio de Partido, provincia Dajabón, en un hecho que ha generado consternación entre residentes de la zona.

La víctima fue identificada como Marlin, quien se desempeñaba como auxiliar de farmacia en el hospital municipal de Partido, mientras que el agresor respondía al nombre de Eddy Jiménez.

De acuerdo con informaciones preliminares, el hombre se atrincheró en una vivienda donde ocurrió el suceso. Ambos cuerpos permanecían en el interior del inmueble a la espera del levantamiento por parte de las autoridades correspondientes.

Al lugar se presentaron familiares de la víctima, miembros de organismos de socorro y decenas de curiosos.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre las circunstancias que rodearon este trágico hecho ni el posible móvil.

