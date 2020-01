Hombre muere tras herir a su expareja a machetazos en Santiago

SANTIAGO.- Un hombre falleció este miércoles tras herir de varios machetazos a su expareja y escapar en una motocicleta, en un hecho registrado en el municipio Sabana Iglesia.

De acuerdo a reportes preliminares, el occiso es Juan Omar Torres Díaz, de 39 años, residente en La Zanja, y quien falleció tras impactar su motocicleta contra un poste del tendido eléctrico.

El citado informe indica que el hecho ocurrió cuando Anny Mercedes, expareja de Torres, circulaba en otra motocicleta y el hombre la tumbó y la agredió con un machete.

“Cuando yo caigo, el haló por el machete y yo lo que hice fue que lo abracé para que no me cortara y como quiera me cortó, yo lo que hice fue tumbarlo y pedir auxilio para que él no me matara”, indicó la mujer de 31 años, quien fue enviada a un centro médico y posteriormente despachada.

Mercedes indicó además que Torres, previamente, dañó los neumáticos de un carro que rentó por lo que se desplazó en la motocicleta.

“Esto estaba ocurriendo desde el pasado domingo y yo estaba durmiendo entre los montes para que él no me encontrara y me matara”, sostuvo la mujer.

Torres fue trasladado a un hospital de Sabana Iglesia, donde fue declarado muerto.

Fuente: El Nuevo Diario