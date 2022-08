Hombre se implanta un chip en la mano que sirve como llave para abrir su Tesla Model 3

El avance que la biotecnología ha tenido durante las últimas décadas podría revolucionar la forma en la que interactuamos con el mundo. Este es el caso de Brandon Dalaly, que se implantó un microchip en su mano derecha que le permite abrir su Tesla Model 3 sin necesidad de usar la llave.

Dalaly, que forma parte de un grupo ‘beta’ de unas 100 personas que prueban los chips fabricados por la empresa Vivokey, compartió a través de las redes sociales un video en el que muestra el procedimiento de implantación.

El implante, que tiene un costo de unos 400 dólares, está recubierto de materiales biocompatibles que son rápidamente absorbidos por el tejido humano. Este utiliza la tecnología de comunicación de campo cercano, o NFC (por sus siglas en inglés), que permite el intercambio de datos entre dispositivos.

“La empresa que lo ha creado tiene su propia tienda de aplicaciones, que se pueden instalar de forma inalámbrica en el cuerpo con estos chips. Y una de las aplicaciones resultó ser una tarjeta llave de Tesla. Así que esa fue la primera aplicación que instalé […] Ahora la uso cuando mi llave Bluetooth falla o no tengo mi tarjeta”, explicó el joven.

Este no es el primer microchip que el entusiasta de la tecnología se ha implantado. El primero de ellos, comentó, abre la puerta de su casa y almacena su información de contacto e historial médico, entre otros datos personales.

“El primer [chip] era un poco más pequeño, así que [el procedimiento] no fue tan intenso. [El dispositivo] vino precargado en una jeringa más grande. Me introdujeron la aguja y me lo pusieron de forma similar a como lo harían con un microchip para un perro”, detalló Dalaly.

FUENTE: TELENOTICIAS