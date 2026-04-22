Horror en Nizao: Haitiana ataca con machete a madre con su hija en brazos

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Un hecho ocurrido en el sector Las Flores, próximo a la gallera del municipio de Nizao, dejó a una joven con una grave herida en uno de sus brazos, luego de ser atacada con un arma blanca por otra mujer de nacionalidad haitiana, que actualmente se encuentra prófuga.

La víctima fue identificada como Milenia Vizcaíno, quien, según versiones de testigos, se encontraba con su hija en brazos al momento del ataque.

De acuerdo con los relatos, la agresora, identificada como Yoscalina, le habría lanzado el arma que la joven intentó detener con su mano para evitar que impactara a la niña, resultando con una grave herida en el brazo al intentar proteger a la menor.

Tras el hecho, Milenia fue trasladada de emergencia al hospital de Nizao, donde recibió los primeros auxilios y fue estabilizada. Posteriormente, fue referida al Hospital Nuestra Señora de Regla, en Baní, donde recibiría atenciones médicas especializadas.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre su evolución ni si requirió intervención quirúrgica.

Residentes del sector indicaron que la herida fue de gran magnitud, asegurando que el brazo de la víctima “quedó casi colgando” debido a la gravedad del machetazo, presuntamente propinado con un arma blanca bien afilada.

En tanto, agentes de la Policía Nacional y del Dicrim iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de la agresora, quien habría huido inmediatamente después del hecho.

Las autoridades informaron que trabajan para su captura y posterior sometimiento a la justicia. El caso ha causado consternación entre los comunitarios, quienes piden que se haga justicia ante este violento suceso.

Fuente: NT