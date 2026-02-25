Hubieres pide no excluir choferes del Corredor Independencia

El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, llamó a los dirigentes del Corredor Independencia a no desamparar a los choferes que por más de 30 años dieron servicios en dicho corredor.

“Les solicito que busquen la armonía con los centenares de choferes y propietarios que han sido excluidos de la transformación del corredor Independencia; ya que ellos han hecho inversiones y han dado servicio por más de 30 años, lo que ahora no es justo que sean sacados”; expresó Hubieres.

En una rueda de prensa, dijo que la producción económica que se espera que tenga el corredor puede permitir la aplicación de una política solidaria y económica que reparta los beneficios entre todos los transportistas, sin tener que dejar fuera a nadie.

En otro cambio de ideas, Hubieres volvió hacer enfático sobre la necesidad de que el gobierno elimine las mafias de los combustibles que se lleva miles y miles de millones de pesos.

Explicó que el déficit fiscal del gobierno tiene su origen en esa mafia y, en otras, que vive la oligarquía rentista del presupuesto nacional y, de privilegios que empobrecen al pueblo, pero que garantizan acumulación de riquezas a esos grupos económicos del país.

“Multimillonarias empresas mineras, zonas francas, fronterizas, turismo y eléctricas que reciben millones de galones de gasoil y combustible subsidiado sin pagar impuestos, federaciones sindicales, políticos, congresistas, testaferros de partidos políticos, que por lo menos el 30% de este combustible va a mafias que estafan al Estado dominicano en perjuicio de los trabajadores, los profesionales y los pobres.

«Esta estafa se produce con la complicidad de organismos del gobierno que no hacen más que aumentar dichos subsidios para enriquecerse a unos pocos en detrimento de los servicios básicos del pueblo dominicano», puntualizó.

Dejo claro que no son las políticas sociales de bajo montos económicos las que crean déficit fiscal: «Son las de más de 300 mil millones de pesos que reciben grupos oligárquicos vía el presupuesto nacional».

Fuente: Panorama