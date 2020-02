Hugo Beras: “Mi renuncia a candidatura a la alcaldía por el Distrito Nacional no fue por dinero”

“Yo tengo mi propia forma de producir, ayer tuve la oportunidad de tener una participación en un negocio en la Zona Oriental de ventas de vehículos. Sumado a esto cuento con negocios; es decir que el tema económico, conmigo no funciona ”, argumentó.

Expresó que, durante el trayecto político, llevó una campaña con mucha austeridad. Además, aseguró que en su práctica privada no es una persona ostentosa.

Afirmó que en su vida no tiene pretensiones de esta índole, debido a que cuenta con una serie de proyectos que le proporcionan estabilidad económica.

El excandidato a alcalde del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Hugo Beras, dijo que las razones por las cuales renunció a la candidatura no fueron por cuestiones de dinero.

Beras también señaló que durante toda su vida se ha caracterizado por ser “coherente, dando siempre la cara, cuando de decir la verdad se trata, y esta no ha sido la excepción”.

Reveló que, cuando se interesó en incursionar en la política, fue impulsado por el rol que ha desempeñado el alcalde del Distrito Nacional, David Collado.

“David es una persona que ha demostrado que aquí se puede hacer política, se pueden hacer las cosas bien y usted puede salir bien y con el reconocimiento de que ha hecho el deber, esa es la verdad”, puntualizó.

Comentó que durante las reuniones que sostuvo con Collado en este transcurso, trató los temas relacionado al sector, indicando que hay muchos que no entienden que la política está viviendo una transición generacional, no solo de jóvenes, sino de gente nueva que quiere participar y que no sigue esa dinámica de discusión, dispuesta a efectuar “importantes transformaciones”.

“Por eso nosotros hicimos una campaña diferente que a todo el mundo sorprendió, en donde en vez de estar hablando al sentimiento de un partido político en particular, empezamos a debatir propuestas muy directas”, refirió.

Concluyó que su interés y tendencia al cambio, lo hará ya sea desde el escenario político, o la parte mediática, aseverando que como ciudadano tiene el derecho de participar.