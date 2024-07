Humberto Salazar revela que Abel Martínez no participó en el Congreso del PLD, porque se encontraba con un amigo íntimo

El comunicador y dirigente político Humberto Salazar reveló que el excandidato presidencial Abel Martínez, no participó en el X Congreso Ordinario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), porque se encontraba acompañando a su amigo íntimo Bray Vargas en un evento de belleza.

“Según fuentes fidedignas, el ex candidato del partido morado no estuvo en el inicio del X Congreso celebrado ayer, porque está acompañando a su íntimo amigo y diputado electo por Santiago Bray Vargas, en un evento de belleza de “hombres” que se realizó en Polonia el pasado fin de semana”, posteó Salazar en su cuenta de X.

El dirigente político dijo que según sus fuentes el evento era de suma importancia para el ex candidato y su protegido.

“Es decir según mis fuentes, el ex candidato no asistió, no porque no le aseguraron un turno, sino porque aparentemente está en Europa en este evento tan importante para él y su protegido”, reza el texto.

Abel Martínez, presentó sus excusas con antelación, pues el inicio del X Congreso tenía otra fecha de convocatoria, razones por las que pautó un viaje familiar al exterior del país, que chocó con el inicio del encuentro.

“Ah, el susodicho no gano la elección, al igual que su padrino en RD. En ese partido no hay respeto, todo es un relajo”, concluyó el post.

Bray Vargas, actual regidor y comunicador santiaguero, aspiró a convertirse en diputado de esa provincia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Vargas representa al país en la 8.ª edición del concurso de belleza masculino internacional Mister Supranacional, que tiene lugar en Polonia, donde participan aproximadamente 40 países del mundo.

Fuente: N Digital