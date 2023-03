Humorista dominicano, sospechoso de disparar a una persona en el metro de NY

La policía de Nueva York está buscando al comediante local Marcos Cofresí, acusado de propinar dos disparos con un arma de fuego a una persona en un vagón del metro de Nueva York durante una discusión, informaron medios locales.

Según la policía, el sospechoso, de 30 años y cuyo nombre artístico es Leo Cofresí, hirió en el brazo y en el torso a otro joven de 34 en una estación del distrito de Manhattan, en la línea N.

El canal CBS apunta que el incidente ocurrió el pasado 28 de enero.

La policía ofrece una recompensa de hasta 3,500 dólares a quien ofrezca información que conlleve a la captura de Cofresí.



🚨WANTED-ASSAULT: On 1/28/23, at approx. 1:03AM, on a south 'N' train at Canal St & Bway @NYPD5PCT Manhattan. Marcos Cofresi shot a 34-yr-old male victim in the arm & torso. Any info call us at 800-577-TIPS or anonymously use https://t.co/TRPPY5AfKA Reward UP to $3,500 pic.twitter.com/zJOAxg1aut

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) February 15, 2023