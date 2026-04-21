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Hutíes: No seremos neutrales ante ninguna agresión contra Irán

"Incluso si el alto el fuego se mantuviera, próximas rondas del conflicto serían inevitables", manifestó Abdul-Malik al Houthi.

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El movimiento yemení Ansar Allah (los hutíes) no mantendrá la neutralidad en caso de un ataque contra Irán, afirmó su líder, Abdul-Malik al Houthi, citado el martes por Tasnim.

«Nuestra postura es clara y pública, y no seremos neutrales ante la agresión estadounidense-israelí que tiene como objetivo a la República Islámica de Irán», declaró Al Houthi.

En el mismo contexto, señaló que el grupo está enfrentándose a Israel y a su socio, EE.UU. «Si el enemigo vuelve a la guerra, nuestro camino también será entrar en la guerra«, dijo.

«El actual alto el fuego se acerca a su fin; este alto el fuego es muy frágil y la probabilidad de una escalada de la tensión es muy alta», continuó.

Quiénes son los hutíes, el poderoso movimiento de Yemen en auge

«Incluso si el alto el fuego se mantuviera, próximas rondas del conflicto serían inevitables, porque este alto el fuego es solo una pausa en una batalla en curso», destacó el líder de los hutíes.

Posible regreso de hostilidades

Este mes arrancaron negociaciones en la capital pakistaní, Islamabad, para poner fin al conflicto en Oriente Medio, pero la primera ronda terminó sin el resultado esperado. Este miércoles expira la tregua de dos semanas acordada por EE.UU. e Irán, si bien la perspectiva de una segunda ronda de conversaciones sigue siendo incierta.

Donald Trump amenazó con reanudar los bombardeos contra Irán en caso de que el alto al fuego expire. «Empezarán a explotar muchas bombas«, declaró. En la misma línea, aseguró que no autorizará la apertura del estrecho de Ormuz hasta que se suscriba un acuerdo.

Ante las amenazas del mandatario estadounidense, Teherán advirtió que está preparado «para mostrar nuevas cartas en el campo de batalla» y recalcó que el país persa no aceptará negociaciones «bajo la amenaza de la violencia».

Mientras, Mohammad Marandi, profesor de la Universidad de Teherán y antiguo asesor del equipo de negociación nuclear de Irán, llamó a evacuar de forma inmediata Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Arabia Saudita y Kuwait.

Fuente: RT

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