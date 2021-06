Ibelka Ulerio le responde a Paola Cristal: “La amante eras tú”

Ibelka Ulerio le respondió Paola Cristal, quien aparentemente confesó que la presentadora se habría metido con su pareja, Luis Viloria, mientras este estaba en una relación con esta.

“Quiero aclarar las cosas porque la verdad sea dicha… la verdad no se arregla, y no es tú verdad ni me verdad. Es la verdad, entonces, como ella empezó a plantear el tema, según su versión, entonces, aquí vamos a decir lo que ocurrió realmente en esa situación para que esto pare aquí”, dijo Ulerio.

Ibelka señaló que en lo planteando por la bailarina a Jessica Pereira en “Sin Tabu”, ella (Ibelka) se mete en la relación con la pareja de esta.

Sin embargo, “quien era la esposa legal de esa persona era yo porque nosotros nos casamos, me dio un anillo de compromiso, y fruto de ese amor, de esa relación, nace mi hija y según ella misma siguió su relación con él. ¿Quién es la amante? Yo era la esposa legitima de Luis Viloria, que es el papá de mi hija y ella era la amante que estaba con él”.

La comunicadora dijo que esa es la razón por la cual hizo el vídeo que se puede ver en su canal de YouTube. “Porque la historia no se puee arreglar, hay que decirla como es. La historia debe ser tal cual pasó”.

“Tú no me puedes decir que por respeto a mi hija no vas hablar del tema porque lo primero es que si tú respetaras a mi hija no hablaras sandeces de su mamá. Y si no sabes lo que son sandeces te invito a que vayas a Google lo busques y también busques el significado de la palabra respeto que no la conoces”.

Ibelka, además, recomendó a Paola Cristal buscar ayuda psicológica porque “como mujer” tiene el “autoestima baja”. Y si es falta de publicidad, entonces, Ulerio le recomendó “prepararse” porque nunca es “tarde”. Según el portal Más MVP.

