Identifican a los 69 uniformados colombianos que murieron en accidente de un avión militar

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Bogotá.- Las autoridades forenses de Colombia confirmaron la identidad de los 69 fallecidos en el accidente del avión militar Hércules C-130, ocurrido el pasado 23 de marzo al despegar de Puerto Leguízamo, en el departamento amazónico de Putumayo, informó este lunes el Instituto Nacional de Medicina Legal.

«Se culminó con la identificación total de los 69 cuerpos recuperados«, indicó la entidad en un comunicado que incluyó los nombres de los uniformados de las Fuerzas Militares que murieron en el siniestro.

El accidente, en el que también resultaron heridas 57 personas, se considera la peor tragedia aérea reciente de las Fuerzas Militares colombianas. Ocurrió segundos después de que la aeronave despegara del aeropuerto de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, cuando se precipitó a tierra y se incendió tras el impacto.

En el avión viajaban 126 personas, entre ellas 11 tripulantes de la Fuerza Aérea, 113 militares del Ejército y dos policías.

Homenajes a las víctimas

Durante el fin de semana, se realizaron honras fúnebres de varias de las víctimas en distintas regiones del país. Entre ellos, los hermanos y soldados profesionales Daniel Esteban y Santiago Andrés Arias, homenajeados por integrantes de la Brigada 11 del Ejército en Montería, capital del departamento de Córdoba.

En la misma zona del norte de Colombia fueron despedidos los soldados Ederxander Morales y Jesús Eduardo Hernández.

El Ejército expresó su «respeto y gratitud» a estos militares, a quienes calificó como «héroes de la patria» que sirvieron con vocación y compromiso, enviando un mensaje de solidaridad a sus familias.

Labor forense y entrega de cuerpos

El Instituto de Medicina Legal informó que para la identificación de los cuerpos dispuso de equipos interdisciplinarios, integrados por 57 funcionarios entre médicos, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo.

Estos equipos trabajaron de manera articulada en la recuperación, identificación y entrega digna de los cuerpos. Las autoridades castrenses no descartan la realización de un homenaje central en Bogotá, cuya fecha aún no ha sido establecida.

FUENTE: NOTICIAS SIN.