Identifican a trabajador de Queens, NY, fallecido en explosión que dejó 36 heridos

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Las autoridades identificaron como Xiaoyuan Li al trabajador que perdió la vida durante la explosión registrada el pasado viernes en un astillero de Staten Island, incidente que además dejó 36 personas heridas, la mayoría de ellas miembros del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

Li, de 56 años y residente de Queens, murió cuando un incendio provocó una potente explosión en las instalaciones de May Ship Repair, ubicadas en el área de Mariners Harbor, mientras equipos de emergencia respondían a un reporte sobre trabajadores atrapados en un espacio confinado dentro del dique seco.

De acuerdo con las autoridades, los bomberos acudieron al lugar alrededor de las 3:30 de la tarde tras recibir la alerta sobre dos empleados que se encontraban atrapados. Una vez en la escena, localizaron un incendio en el sótano de una gran estructura metálica situada en la parte posterior del complejo industrial.

Cerca de 50 minutos después de iniciadas las labores de extinción, una fuerte explosión sacudió el edificio y alcanzó a varios de los socorristas que trabajaban en el lugar. La comisionada interina del FDNY, Lillian Bonsignore, informó que varios miembros del cuerpo de bomberos sufrieron lesiones graves como consecuencia de la detonación.

Entre los heridos se encuentran dos oficiales del FDNY y un inspector de incendios que resultaron gravemente afectados. Según informó el departamento, uno de los inspectores sufrió una fractura en el lado derecho del cráneo y una hemorragia cerebral en el lado izquierdo.

Reacciones de la empresa

La vicepresidenta ejecutiva de May Ship Repair Contracting Corporation, Nadia Adam, confirmó que Li trabajaba como subcontratista y había colaborado con la empresa en varios proyectos anteriores. Señaló además que el fallecido deja una esposa, un hijo y una hija.

Adam explicó que el dique seco donde ocurrió el siniestro llevaba aproximadamente nueve meses en construcción y aseguró que la compañía mantiene la seguridad como una de sus principales prioridades.

Más de 200 bomberos y paramédicos pertenecientes a 68 unidades participaron en la emergencia. Del total de lesionados, 35 eran miembros del FDNY, incluidos cuatro paramédicos.

Investigación en curso

El jefe médico del FDNY, David Prezant, indicó que algunos de los bomberos más gravemente heridos fueron alcanzados por la onda expansiva mientras buscaban a los trabajadores reportados como atrapados, una situación que los dejó especialmente expuestos al impacto de la explosión.

Las autoridades continúan investigando las causas del incendio que desencadenó la tragedia, mientras familiares y compañeros de trabajo lamentan la muerte de Li, la única víctima fatal confirmada hasta el momento.

Fuente: Diario Libre